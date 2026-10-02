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Giriş Tarihi: 2.10.2026 11:02

Sağanak yağış ve dolu seraları vurdu

Antalya’nın batı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu seralarda su baskınlarına neden oldu. Kumluca ilçesinde oluşan sel ve hortum seralarda su baskınlarına neden oldu.

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Sağanak yağış ve dolu seraları vurdu
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Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı kentte sağanak yaış ile birlikte sera üreticileri alarm durumuna geçti. Sağanak yağış nedeniyle Kumluca ve Kaş ilçelerinde seralık bölgeler göle döndü.

Üreticiler ise ürünlerini korumak için gece boyunca mücadele etti. Kaş ilçesi Yeşilbarak bölgesinde sağanak yağışın doluya dönmesinin ardından doğa beyaza büründü. Seraların etrafında yer yer 30 santim yükseklikte dolu birikintisi dikkat çekti.

HORTUM YIKTI GEÇTİ

Kumluca ilçesinde sağanak yağışın ardından hortum oluştu. Hortum önüne gelen seraları yerle bir etti. Bölgede maddi hasar meydana geldi. Sera üreticileri zararlarının büyük olduğunu kaydetti.

Elmalı ilçesinde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Torosların yükseklerine mevsimin ilk karı yağdı. Zirveler beyaza büründü. Meteoroloji bölgede 4 gün daha sağanak yağışın etkili olacağını kaydetti.

#ANTALYA #KAŞ
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Sağanak yağış ve dolu seraları vurdu
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