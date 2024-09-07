Sağlık Bakanı Sakarya’da yaralı sağlık çalışanlarını ziyaret etti

D-650 kara yolu Karasu-Ferizli kesimi üzerinde Karasu'dan Adapazarı yönüne gelen ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan V kanalına çarparak takla attı. Kazada ambulansla bulunan 3 sağlık personeli ve 1 hasta yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde halen tedavileri süren yaralıları akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ziyaret etti ve 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Beraberinde Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Başkan Yardımcısı Ömer Arslan, Sağlık İl Müdürü Dr. Kayhan Özdemir ile birlikte hastaları ziyaret eden Bakan Memişoğlu ardından sağlık personeliyle bir süre sohbet etti. Öte yandan önemli bir konferans için Mardin'de bulunan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis akanın ziyaretinde hazır bulunamadı.