SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASINDA YERLEŞEN ADAYLARIN SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Kura sonucunda tercih ettiği kadroya yerleşen adaylar için sonraki aşama, atama işlemlerinin tamamlanması olacak. Sağlık Bakanlığının belirlediği takvime göre atamaya ilişkin gerekli evrakların en geç 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 18.00'e kadar ilgili kuruma teslim edilmesi gerekiyor.

Atama başvurusunda adaylardan sağlık raporu, son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, mal bildirim formu ile adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin beyanlar istenecek. Bunun yanı sıra adayların mevcut çalışma durumlarına ve geçmişlerine göre ilave belgeler sunmaları da gerekebilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör