Yıl sonuna kadar yapılması planlanan 38 bin kişilik alım, sağlık alanında kamuya atanmak isteyen adaylar için yeni bir istihdam fırsatı sunacak. Sağlık Bakanlığının hazırladığı personel alımında hangi branşlara kaç kontenjan ayrılacağı ve KPSS puan şartları, yayımlanacak ilanla belli olması bekleniyor.