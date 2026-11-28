Yıl sonuna kadar yapılması planlanan 38 bin kişilik alım, sağlık alanında kamuya atanmak isteyen adaylar için yeni bir istihdam fırsatı sunacak. Sağlık Bakanlığının hazırladığı personel alımında hangi branşlara kaç kontenjan ayrılacağı ve KPSS puan şartları, yayımlanacak ilanla belli olması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığının 38 bin hekim dışı personel alımı için 2026 yılı sona ermeden ilana çıkması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada yıl bitmeden yeni personel alımı için duyuruya çıkılacağını bildirmişti. Başvuru takviminin ise Bakanlığın hazırlıklarını tamamlamasının ardından ilan edilmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin 251 bin hekim ve toplam 1,5 milyon sağlık çalışanıyla sürdürüldüğünü belirten Memişoğlu, yeni istihdam çalışmalarına da değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 38 bin kişilik alım için hazırlıkların son aşamaya geldiğini açıklayan Memişoğlu, ayrıntıların en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.
Yeni atama döneminde hemşirelik, ebelik, sağlık teknikerliği ve tıbbi sekreterlik gibi alanlardan mezun olan adaylar, kendilerine ayrılabilecek kontenjanlara odaklandı. Ancak 38 bin kişilik alımın meslek gruplarına göre dağılımı resmi tercih kılavuzuyla belirlenecek.
38 bin kişilik yeni alımda da KPSS puan türleri, mezuniyet koşulları ve varsa özel nitelikler adayların başvurabileceği kadroları belirleyecek. Hangi sınav yılına ait puanların kullanılacağı ve diğer başvuru kriterleri resmi kılavuzda açıklanması öngörülüyor.
Sağlık Bakanlığının 38 bin kişilik istihdam planında en önemli ayrıntılardan biri, kadroların branşlara ve illere göre nasıl paylaştırılacağı olacak.
Bakanlığın hazırlıklarını tamamlamasının ardından yayımlanacak ilanla kontenjan tablosu, başvuru koşulları ve tercih işlemlerine ilişkin ayrıntılar adayların erişimine sunulacak.