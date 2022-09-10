Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda Bakanlık bünyesine 85 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Açıklamanın ardından atama bekleyen adayların gözü Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve branş dağılımı hakkında merak edilenler...
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili detaylar şöyle;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla atama bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber verdi. Bakan Koca, açıklamasında 85 bin atama yapılacağını duyurdu.
Koca, personel alımına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı;
"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.
Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı persone alımı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:
''Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık.''
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Alıma ilişkin detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı Cumhurbaşkanlığı kararı şu şekildeydi;
Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.