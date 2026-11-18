Başvurularını 5 Kasım'a kadar tamamlayan adaylar, değerlendirme sonucunu https://ekip.saglik.gov.tr adresinden kontrol edebilecek. Başvurusu kabul edilmeyen kişiler, sistemde belirtilen ret gerekçesini inceleyerek elektronik ortamda itirazda bulunabilecek. İtirazların değerlendirilmesinin ardından alınan kararlar yine aynı platformdan açıklanacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, tarih belli oldu mu? 38 bin kişilik alımda son durum!