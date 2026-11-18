Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasında başvuru işlemleri 5 Kasım'da tamamlandı. Tercihlerini EKİP üzerinden yapan adaylar, başvuru sonuçlarının ardından kura çekimine katılmaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek. Atama sürecinin devamında ise itirazlar değerlendirilecek ve sağlık kadrolarına yerleşecek isimler kura ile belirlenmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasında başvuru değerlendirme sonuçları 19 Kasım Perşembe günü ilan edilecek. Adaylar, başvurularının kabul edilip edilmediğini Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden öğrenebilecek.
Sonuç aşamasının ardından itiraz işlemleri tamamlanarak 26 Kasım Perşembe günü noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. Çekilişin yapılacağı yer ve saat, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinden ayrıca duyurulacak.
2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası takvimi:
30 Ekim – 5 Kasım 2026: EKİP üzerinden başvuruların alınması
19 Kasım 2026: Başvuru değerlendirme sonuçlarının açıklanması
19–20 Kasım 2026: Başvurusu reddedilen adayların itiraz süresi
25 Kasım 2026: İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi
26 Kasım 2026: Atama kurasının gerçekleştirilmesi
11 Aralık 2026 saat 18.00: Atamaya esas belgelerin ilgili kurumlara ulaşması için son tarih
Başvurularını 5 Kasım'a kadar tamamlayan adaylar, değerlendirme sonucunu https://ekip.saglik.gov.tr adresinden kontrol edebilecek. Başvurusu kabul edilmeyen kişiler, sistemde belirtilen ret gerekçesini inceleyerek elektronik ortamda itirazda bulunabilecek. İtirazların değerlendirilmesinin ardından alınan kararlar yine aynı platformdan açıklanacak.
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından bir kadroya yerleşmeye hak kazananların listesi, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayımlanacak.
Kurada adı çıkan adayların atama işlemleri için gerekli belgeleri ilgili kurumlara ulaştırması gerekecek. Bakanlığın takviminde belgelerin son teslim tarihi 11 Aralık saat 18.00 olarak belirtildi.