Sağlık Bakanlığı kampanyası kapsamında Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü obeziteye savaş açtı

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri haftanın her günü park, meydan, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, üniversite kampüsleri ve camiler gibi kalabalık noktalarda ölçüm standı kuruldu. Stantlarda boy ve kilo ölçümleri yapılıyor. Stantlarda vatandaşların beden kitle indeksi hesaplanarak bireylere sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapılıyor.

BOY VE AĞIRLIK ÖLÇÜMÜ

Buca İlçe Sağlık Müdürü Dr Murat Köksal, "Sağlık Bakanlığı'nın "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında ekiplerimiz sahada çalışıyor. Buca İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün personellerinden oluşan ekiplerimiz vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kurulan stantlarımızda boy ve ağırlık ölçümü yapıyor. Bireylerin beden kütle indekslerini hesaplanıyor. Vatandaşlarımızı aile hekimlerimize ve obezite danışma birimlerimizin bulunduğu Buca ilçe Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'mize yönlendiriyorlar" diye konuştu.