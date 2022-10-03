Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu bekleniyor! 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için kılavuz beklentisi sürüyor. Bakan Koca konuyla ilgili olarak "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla." Sözleriyle yeni kadroyu müjdelemişti. Bu noktada ise "Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?" soruları son dönemin öne çıkan konularından. Peki, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte son durum ve detaylar.
SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla atama bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber verdi. Bakan Koca, açıklamasında 85 bin atama yapılacağını duyurdu.
İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili detaylar...
BAKAN KOCA'DAN 85 BİN ATAMA MÜJDESİ!
Bakan Koca'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına verdiği 5 müjde, bugün itibarıyla, yine müjde değerinde yeni gelişmelerle tamamlandı. Camiamız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanan Koca, ayrıca sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesine yönelik katkılarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkürlerini iletti.
Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağına yönelik açıklamalarına ilişkin de şunları kaydetti:
"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."
''85 BİN YARDIMCI PERSONEL KADROSUNU AÇTIK''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı persone alımı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:
''Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık.''
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Alıma ilişkin detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.