Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Sağlık Bakanlığı işçi alımı branş ve kontenjanları

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Başvuru şartları konusunda bu yıl Mart ayında yapılan 10 bin personel alımı için şartları inceleniyor:

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.