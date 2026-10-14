Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, kadro dağılımı nasıl?

Kamu hastanelerinde görev almak isteyen adaylar için KPSS puanının yanı sıra hangi şehirde, hangi branşa kaç kişilik kadro ayrılacağı da yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı atamalarda başvuru yöntemi, kontenjan sayısı ve adaylarda aranacak nitelikler de yayımlanacak kılavuzla açıklanacak.
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı yeni personel alımı için henüz resmi başvuru takvimi yayımlanmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha önce yaptığı açıklamada hekim dışı personel istihdamı için yıl sonunu işaret etmişti.
Bakan Memişoğlu, 18 Haziran'daki açıklamasında 2026 KPSS'nin ardından yeni alımların planlanacağını belirterek yıl bitmeden personel istihdamı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini duyurdu. Bu açıklamayla birlikte atama bekleyen sağlık mezunları için yılın son ayları yeni alım açısından ön plana çıktı.
2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı daha önce Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Söz konusu düzenlemede 22 bin 983 uzman tabip ve 3 bin 652 tabip pozisyonu bulunuyor.
2026 KPSS takviminde lisans oturumlarının sonuçları 7 Ekim'de açıklandı. Ön lisans adayları için sonuç tarihi 30 Ekim olarak belirlenirken ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de gerçekleştirilecek ve sonuçları 19 Kasım'da ilan edilecek.
Sağlık Bakanlığı'nın yeni atamalarında hangi KPSS puan türlerinin kullanılacağı, öğrenim düzeyleri ve branşlara özgü nitelik kodları tercih kılavuzuyla duyurulacak. Adayların mezun oldukları bölüme uygun pozisyonları tercih edebilmeleri için ilgili kadronun eğitim şartını karşılamaları gerekecek.
Sağlık Bakanlığı'nın önceki sözleşmeli sağlık personeli alımlarında tercihler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınmıştı. Yeni atamanın da merkezi yerleştirme yöntemiyle yapılması halinde adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Bununla birlikte 2026 yılı yeni alımına ilişkin başvuru yöntemi henüz ilan edilmedi. Tercih sayısı, başvuru süresi, KPSS puan şartı ve diğer ayrıntılar resmi kılavuzun yayımlanmasıyla belli olacak.
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