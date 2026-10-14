Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, kadro dağılımı nasıl?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI NE OLACAK?

2026 KPSS takviminde lisans oturumlarının sonuçları 7 Ekim'de açıklandı. Ön lisans adayları için sonuç tarihi 30 Ekim olarak belirlenirken ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de gerçekleştirilecek ve sonuçları 19 Kasım'da ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın yeni atamalarında hangi KPSS puan türlerinin kullanılacağı, öğrenim düzeyleri ve branşlara özgü nitelik kodları tercih kılavuzuyla duyurulacak. Adayların mezun oldukları bölüme uygun pozisyonları tercih edebilmeleri için ilgili kadronun eğitim şartını karşılamaları gerekecek.