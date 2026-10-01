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Giriş Tarihi: 1.10.2026 15:45

Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, şartlar belli oldu mu? Gözler yeni duyuruya çevrildi!

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin kararın yayımlanmasının ardından, yeni başvuru sürecine dair ayrıntılar beklenmeye başladı. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvuru tarihleri ile kadro ve şartlara ilişkin ayrıntılara odaklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, şartlar belli oldu mu?

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, şartlar belli oldu mu? Gözler yeni duyuruya çevrildi!
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Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli kadrosu belirlenmişti. Yeni dönemde hangi branşlarda başvuru alınacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği adayların gündeminde. Sağlık Bakanlığı personel alımı için yapılacak yeni duyuruyla birlikte başvuru takviminin de netleşmesi bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın yeni personel alımı için henüz net bir başvuru takvimi açıklanmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışı sağlık personeli alımlarının 2026 KPSS sonrasında planlanacağını ve yıl sonuna doğru yeni bir alım yapılmasının hedeflendiğini belirtmişti. Başvuru tarihleri, kadro sayısı ve diğer ayrıntıların Bakanlık tarafından yayımlanacak yeni duyuruyla belli olması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin merkezi başvuru yöntemi henüz açıklanmadı. Başvuru ekranı, gerekli belgeler ve izlenecek adımlar yayımlanacak resmi duyuruyla birlikte netleşmesi bekleniyor.

Adayların Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaları takip etmesi gerekecek.

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SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre 26 bin 673 kişilik kontenjanın büyük bölümü tabip ve uzman tabip kadrolarından oluşuyor. Kadro dağılımı şöyle:

  • Uzman tabip: 22 bin 983
  • Tabip: 3 bin 652
  • Sağlık memuru: 25
  • Ebe: 9
  • Hemşire: 2
  • Diyetisyen: 1
  • Sağlık teknikeri: 1

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

26 bin 673 kişilik planlamanın tamamını kapsayan ortak bir başvuru kılavuzu yayımlanmadığı için tek bir başvuru şartı listesi bulunmuyor. Sağlık Bakanlığı'nın KPSS sonrasında yapacağını açıkladığı hekim dışı personel alımının kadro sayısı, branşları ve başvuru koşulları ise yeni ilanla birlikte netlik kazanacak.

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