Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, şartlar belli oldu mu? Gözler yeni duyuruya çevrildi!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın yeni personel alımı için henüz net bir başvuru takvimi açıklanmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışı sağlık personeli alımlarının 2026 KPSS sonrasında planlanacağını ve yıl sonuna doğru yeni bir alım yapılmasının hedeflendiğini belirtmişti. Başvuru tarihleri, kadro sayısı ve diğer ayrıntıların Bakanlık tarafından yayımlanacak yeni duyuruyla belli olması bekleniyor.