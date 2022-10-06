Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Gözler 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzunda!

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda atama bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haberi vermiş ve 85 bin alım yapılacağını söylemişti. Bu noktada Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen binlerce sağlık çalışanı, söz konusu alımla ilgili olarak Bakanlık'tan gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı, branş ve kadro dağılımı nasıl? İşte tüm detaylar…
SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla atama bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber verdi. Bakan Koca, açıklamasında 85 bin atama yapılacağını duyurdu.
İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili detaylar...
BAKAN KOCA'DAN 85 BİN ATAMA MÜJDESİ!
Bakan Koca'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:
"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.
Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz"
''85 BİN YARDIMCI PERSONEL KADROSUNU AÇTIK''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:
''Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık.''
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Alıma ilişkin detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı Cumhurbaşkanlığı kararı şu şekildeydi;
Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.