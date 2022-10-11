Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve Bakanlık bünyesine 85 bin kadro açılacağını duyurdu. Yapılan resmi açıklamanın ardından "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bu başlık altından; Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları, şartları ve tarihlerine yönelik son bilgilere ulaşabilirsiniz.
SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla atama bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber vermişti. Bakan Koca, açıklamasında 85 bin atama yapılacağını duyurdu.
BAKAN KOCA'DAN 85 BİN ATAMA MÜJDESİ!
Bakan Koca'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:
"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.
Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz"
''85 BİN YARDIMCI PERSONEL KADROSUNU AÇTIK''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:
''Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık.''
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki haftalarda netleşmesi ve 2022 yılı içinde başvuruların tamamlanması bekleniyor.
Alıma ilişkin detaylar açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.