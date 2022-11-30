Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı İŞKUR üzerinden gerçekleşecek olup 1.183 sözleşmeli personel ve 30.000 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih başvuruları ise ÖSYM üzerinden yapılacak. Mülakat sınavının olmayacağı Bakan Koca tarafından duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için ortaöğretim, ön lisans, lisans düzeylerinde adaylar KPSS-2022/11 tercih kılavuzuna göre ÖSYM internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. İşte ÖSYM İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında detaylı bilgiler.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımına yönelik başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından geçtiğimiz haftalarda duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapacak. İlanda 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ifade edildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU
Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu, il ve ilçe bazında personel alımı imkanı tanıyacak. 30 Kasım-5 Aralık tarihleri aralığında gerçekleşecek olan Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihi, internet üzerinden tamamlanacak. Adaylar, AİS ekranı veya E-Devlet girişi ile bu işlemi tamamlayabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA!
ÖSYM duyurdu:
"Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapacak. İlanda 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ifade edildi.
İşte, Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı ve branş ve kontenjan dağılımı...
2022 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 1.183 sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.
30 bin pesonel alımı için adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
11 bin 317 işçi alımı için başvurular 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Buna göre başvurular İŞKUR üzerinden başladı.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanına göre başvuru işlemleri 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.
11 BİN 317 İŞÇİ ALIMI KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI
261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,
154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,
275 Elektrikçi ( Genel ),
3559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri ( Güvenlik Görevlisi )
604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,
284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,
188 İnşaat Boyacısı / Boyacı,
791 Klinik Destek Elemanı,
121 Marangoz,
5080 Temizlik Hizmetleri ( Temizlik Görevlisi )
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI
İŞKUR ile yayımlanan işçi alımlarına başvurular bazı nitelikler doğrultusunda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda genel olarak;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
- 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,
- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak,