Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı İŞKUR üzerinden gerçekleşecek olup 1.183 sözleşmeli personel ve 30.000 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih başvuruları ise ÖSYM üzerinden yapılacak. Mülakat sınavının olmayacağı Bakan Koca tarafından duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için ortaöğretim, ön lisans, lisans düzeylerinde adaylar KPSS-2022/11 tercih kılavuzuna göre ÖSYM internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. İşte ÖSYM İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında detaylı bilgiler.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI ÖSYM İŞKUR EKRANI 2022

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımına yönelik başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından geçtiğimiz haftalarda duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapacak. İlanda 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ifade edildi.