SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı 27 bin olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için kadro ve branş dağılımları da açıklandı.