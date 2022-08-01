Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 27 bin Sağlık Personeli alımı başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı 27 bin olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için kadro ve branş dağılımları da açıklandı.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak mart ayında yapılan 10 bin personel alımı başvuru şartları şöyle açıklanmıştı;

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.