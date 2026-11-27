SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI OLACAK MI?

38 bin kişilik yeni alımda ise hangi KPSS döneminin geçerli olacağı, puan türleri ve varsa taban puan koşulları henüz açıklanmadı. Bu bilgiler, istihdam edilecek personelin unvanlarına ve başvuru yöntemine göre ilan kapsamında duyurulması bekleniyor.