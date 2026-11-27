Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılı sona ermeden ilana çıkılacağını duyurmasının ardından başvuru sürecine ilişkin hazırlıklar sürüyor.
Yılın bitmesine yaklaşık bir ay kalırken alımın aralık ayında ilan edilmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Bununla birlikte başvuruların hangi gün başlayacağı ve ne kadar süreceği adaylar tarafından takip ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ekim 2026'da İstanbul Üniversitesi Hastanesinin toplu açılış ve temel atma töreninde sağlık alanındaki yeni istihdam planını duyurdu. Erdoğan, yıl sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını belirterek takvim ve ayrıntıların Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılacağını söyledi.
Sağlık Bakanlığının yeni istihdam planında hangi meslek gruplarına kaç kişilik kontenjan ayrılacağı henüz belli olmadı. Hekim dışı personeli kapsayan alımda hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diğer sağlık mesleklerinin kontenjanları, resmi kadro dağılımının yayımlanmasıyla belli olacak.
Adayların tercih edebileceği şehirler, sağlık kuruluşları ve pozisyon sayıları da başvuru kılavuzunda yer alacak.
38 bin kişilik yeni alımda ise hangi KPSS döneminin geçerli olacağı, puan türleri ve varsa taban puan koşulları henüz açıklanmadı. Bu bilgiler, istihdam edilecek personelin unvanlarına ve başvuru yöntemine göre ilan kapsamında duyurulması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, yeni personel ilanlarını Bakanlığın resmî internet sitesindeki personel duyuruları bölümünden takip edebilirler. Başvuru yöntemine göre ÖSYM ve İŞKUR üzerinden de ilgili kılavuz ve ilanlara ulaşılabilecek.
İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri, kadro sayıları, öğrenim şartları, gerekli belgeler ve değerlendirme yöntemine ilişkin ayrıntılar da belli olacak.