Sağlık Bakanlığı personel alımı bilgileri için sorgulamalar sürüyor. Kılavuz bilgilerine göre; branş ve kadro dağılımı, başvuruları, şartları, tarihleri belli olacak ve işlemler başlamış olacak. Hal böyle olunca; "Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı bilgileri.
SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin sağlık çalışanı alımıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Henüz başvuru tarihleri, branş ve kontenjanlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru kılavuzunun duyurulması ile birlikte detaylar belli olacak.
EN ÇOK ALIM YAPILAN BRANŞLAR
Sağlık Bakanlığı 2021 yılında yapılan 20 bin sözleşmeli personel alımlarında en çok ebe, hemşire, fizyoterapist ve diyetisyen kadrolarına alım yapmıştı. Sağlık Bakanlığı personel alımları, lisans, önlisans ve lise mezunları arasından yapılıyor. Adaylar açılan kadrolara KPSS oturumlarından elde ettikleri puanlara göre başvuru yapabiliyor.
Yeni yılda yapılacak alımlarda başvuru işlemleri pbs.saglik.gov.tr adresi üzerinden alınacak. 85 bin personel alımı için başvuru takvimi duyurulduğunda adaylar buradan sisteme giriş yaparak başvurularını kuruma iletebilecekler. Sisteme giriş ekranını açan adaylar e-Devlet giriş seçeneği ile birlikte buradan başvuru işlemlerine ilişkin detaylara erişebilirler.
BAKAN KOCA AÇIKLADI: 85 BİN ATAMA YAPILACAK!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin personel alımına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı;
"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.
Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz"