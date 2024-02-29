Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura tarihinde geri sayım!
Giriş Tarihi: 29.2.2024 14:31 Son Güncelleme: 29.2.2024 14:31

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura tarihinde geri sayım!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alındı. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar tarafından kura çekim tarihi yakından takip ediliyor. Bakanlık alım yapılacak olan toplam sayı kadar asil ve yedek kişi listesi de belirleyecek. Adayların görev yerleri kura çekimi sonrasında netlik kazanacak. Kura çekimi tamamlandıktan sonra adaylara herhangi bir sınav veya mülakata tabi tutulmayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, son gelişmeler…

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura tarihinde geri sayım!

Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru işlemleri geçtiğimiz Salı gününde tamamlandı. Bu noktada ise gözler kura çekim tarihine çevrildi. Kontenjan dağılımı belli olan alımda en fazla güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alınacak. Temizlik görevlisinde en az ilkokul mezunu olma şartı aranırken, güvenlik görevlisinde özel güvenlik kimlik kartı, engelli veya eski hükümlü olmama gibi şartlar aranacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte, kurayla ilgili son durum…

İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİYLE BELİRLENECEK

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR

Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Güvenlik görevlisi: 3.250

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

Temizlik görevlisi: 3.550

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (23/02/1984 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura tarihinde geri sayım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA