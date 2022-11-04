Sağlık Bakanlığı personel alımı müjdesi! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kadro ve başarı sıralaması

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika duyurusu bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru işlemleri yayımlanacak olan kılavuz doğrultusunda belirtilen tarihler aralığında başlamış olacak. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl en çok hemşire alımı gerçekleştirilmişti. Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kadro ve başarı sıralaması ile ilgili tüm detaylar…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı!" ifadelerini kullanan Bakan Koca, görülmemiş bir kadro açıldığına dikkat çekerek "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı personel alımları başvuru işlemleri pbs.saglik.gov.tr adresi üzerinden geçrekleştirilmektedir. 85 bin personel alımı için başvuru tarihleri duyurulduğunda adaylar buradan sisteme giriş yaparak başvurularını iletebilirler. Personel Bilgi Sistemine giriş işlemleri e-Devlet üzerinden yapılır. Sağlık çalışanları yine bu ekran üzerinden atama ve kura duyurularına ulaşabilirler. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin bütün detaylar kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Henüz başvuru tarihleri, başvuru şartları ve hangi branşlarda alım yapılacağına ilişkin detaylar belli olmadı.
Sağlık Bakanlığı geride bıraktığımız 2021 yılında 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin ise sürekli işçi alımı yapmıştı. Alımlarda KPSS puanı dikkate alınırken en çok alım yapılan kadronun Hemşire olduğu dikkat çekmişti.
2021 yılında 10.348 Hemşire, 1.600 Ebe, 6.604 Sağlık Teknisyeni/Teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapıldı
2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin bütün detaylar kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Henüz başvuru tarihleri, başvuru şartları ve hangi branşlarda alım yapılacağına ilişkin detaylar belli olmadı.