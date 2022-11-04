Sağlık Bakanlığı personel alımı müjdesi! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kadro ve başarı sıralaması

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı!" ifadelerini kullanan Bakan Koca, görülmemiş bir kadro açıldığına dikkat çekerek "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı personel alımları başvuru işlemleri pbs.saglik.gov.tr adresi üzerinden geçrekleştirilmektedir. 85 bin personel alımı için başvuru tarihleri duyurulduğunda adaylar buradan sisteme giriş yaparak başvurularını iletebilirler. Personel Bilgi Sistemine giriş işlemleri e-Devlet üzerinden yapılır. Sağlık çalışanları yine bu ekran üzerinden atama ve kura duyurularına ulaşabilirler. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin bütün detaylar kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Henüz başvuru tarihleri, başvuru şartları ve hangi branşlarda alım yapılacağına ilişkin detaylar belli olmadı.