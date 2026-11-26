38 BİN KİŞİLİK ALIMDA HANGİ KADROLAR AÇILACAK?

Sağlık Bakanlığının istihdam planı hekim dışı personeli kapsıyor. Ancak açıklanan toplam kontenjanın meslek gruplarına nasıl paylaştırılacağına ilişkin resmi liste henüz paylaşılmadı.

Hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diğer sağlık alanlarında eğitim almış adayların başvuru yapabileceği pozisyonlar, ilgili unvanlara ayrılacak kontenjanların açıklanmasıyla belli olacak. İl bazındaki kadro sayıları ve öğrenim şartları da başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla kesinlik kazanacak.