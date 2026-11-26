Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonuna kadar 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurmasının ardından Sağlık Bakanlığının istihdam planında yeni gelişmeler yaşandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, alım çalışmalarında son aşamaya gelindiğini açıkladı. Henüz kesin başvuru tarihleri paylaşılmazken kadro ve branş dağılımının resmi ilanla birlikte duyurulması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığının 38 bin hekim dışı personel alımı için henüz başvuru takvimi yayımlanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar ilana çıkılacağını duyurmasının ardından sağlık alanında kamuya atanmak isteyen adaylar için yeni bir istihdam sürecinin hazırlıkları başladı.
Bakanlığın ilanı yayımlamasıyla birlikte müracaat tarihleri, personel ihtiyacı bulunan kadrolar ve adaylarda aranacak niteliklerin açıklanması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığının istihdam planı hekim dışı personeli kapsıyor. Ancak açıklanan toplam kontenjanın meslek gruplarına nasıl paylaştırılacağına ilişkin resmi liste henüz paylaşılmadı.
Hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diğer sağlık alanlarında eğitim almış adayların başvuru yapabileceği pozisyonlar, ilgili unvanlara ayrılacak kontenjanların açıklanmasıyla belli olacak. İl bazındaki kadro sayıları ve öğrenim şartları da başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla kesinlik kazanacak.
Sağlık Bakanlığının geçmişte gerçekleştirdiği sözleşmeli sağlık personeli alımlarında KPSS puanları esas alınarak merkezi yerleştirme yapıldı. Adaylar, mezuniyetlerine ve kadroların nitelik koşullarına göre tercih işlemlerini tamamladı.
Yeni 38 bin kişilik alımın hangi bölümlerinde KPSS puanı kullanılacağı henüz açıklanmadı
Bakanlık, önceki personel alımlarında istihdam türüne göre farklı başvuru kanallarından yararlandı. Sözleşmeli sağlık personeli için ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sistemi kullanılırken sürekli işçi kadrolarına yönelik müracaatlar İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirildi.
Adaylar, Bakanlığın açıklayacağı kılavuz üzerinden kendilerine uygun kadroların başvuru adresini ve işlem takvimini öğrenebilecek.
Sağlık Bakanlığının yıl içerisinde yürüttüğü ilk defa ve yeniden atama kuraları ile yeni duyurulan 38 bin kişilik personel alımı birbirinden ayrı alımlardır.
38 bin kişilik alıma ilişkin geçerli başvuru koşulları ve tarihler, yalnızca bu istihdam planı için yayımlanacak resmi ilanla belirlenecek.