Sağlık Bakanlığı personel alımı bilgileri hakkında sorgulamalar devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Bakan Koca, 85 bin personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Konu ile ilgili en önemli detay ise branş ve kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve şartları ile kılavuz bilgileri oluyor. Başvuruda bulunacak binlerce aday ise "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, kılavuz yayımlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı bilgileri.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin Kadro açacağını duyuran Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın.
Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın."
KILAVUZUN YAYINLANMASI BEKLENİYOR
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.
Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında en çok alımı Hemşire kadrosuna yapmıştı. Bu yılda benzer şekilde branş dağılımlarında Hemşire kadrosunun öne çıkması bekleniyor.
2021 yılında 10.348 Hemşire, 1.600 Ebe, 6.604 Sağlık Teknisyeni/ Teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi alımı yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 85 bin personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekerek " Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız.
Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz." dedi.