Sağlık Bakanlığı personel alımı bilgileri hakkında sorgulamalar devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Bakan Koca, 85 bin personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Konu ile ilgili en önemli detay ise branş ve kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve şartları ile kılavuz bilgileri oluyor. Başvuruda bulunacak binlerce aday ise "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, kılavuz yayımlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı bilgileri.