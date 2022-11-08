Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman? Sağlık Bakanlığı promosyon (teşvik) ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerine ilişkin bilgiler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaların ardından merak edilerek Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemelerine ilişkin Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar ve tüm bilgiler şöyle;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1. basamak ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının teşvik alacağını duyurdu.
Koca'nın açıklamalarından önemli satırbaşları:
Hiç kimse tedirgin olmasın, biz sadece yurtdışından gelen hastanın kayıt altına alınmasını istiyoruz
Aralık ayı için bir miktar yükseliş olabilir ama artık koronavirüs korkusu ile yaşamayalım. İleri yaştakilerin hatırlatıcı doz yaptırması önemli
Elimizdeki verilere göre kalp damar sorunlarına neden olmadığından emin olalım