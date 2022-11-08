Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman? Sağlık Bakanlığı promosyon (teşvik) ödemeleri hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 8.11.2022 22:13 Son Güncelleme: 8.11.2022 22:13

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman? Sağlık Bakanlığı promosyon (teşvik) ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personeline yapılacak olan teşvik ödemelerine ilişkin son dakika açıklaması Bakan Fahrettin Koca’dan geldi. Son dakika açıklamasının ardından detayları merak edenler Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? şeklindeki sorular üzerinden yoğun olarak araştırılıyor. Merak konusu olan Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman? Sağlık Bakanlığı promosyon teşvik ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerine ilişkin bilgiler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaların ardından merak edilerek Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemelerine ilişkin Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar ve tüm bilgiler şöyle;



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1. basamak ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının teşvik alacağını duyurdu.



Hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili de konuşan Bakan Koca şunları söyledi, "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz."



Koca'nın açıklamalarından önemli satırbaşları:

ÖZEL HASTANELERDE KAYIT ZORUNLULUĞU

Hiç kimse tedirgin olmasın, biz sadece yurtdışından gelen hastanın kayıt altına alınmasını istiyoruz



KORONAVİRÜS SALGINI NE DURUMDA?

Aralık ayı için bir miktar yükseliş olabilir ama artık koronavirüs korkusu ile yaşamayalım. İleri yaştakilerin hatırlatıcı doz yaptırması önemli



KALP KRİZLERİYLE KORONAVİRÜS AŞILARI ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

Elimizdeki verilere göre kalp damar sorunlarına neden olmadığından emin olalım



SAĞLIKÇILARA EK ÖDEMELER

Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak.

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Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman? Sağlık Bakanlığı promosyon (teşvik) ödemeleri hangi tarihte yapılacak?
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