2 Aralık tarihinde sona eren Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları sonrası kura çekimi sonuçları araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuru sonuçları ile sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, nerede yapılacak soruları gündemdeki yerini aldı. Noter huzurunda gerçekleşecek çekilişin ardından yerleştirme işlemleri başlayacak. Peki Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı kura çekilişinin aralık ayının son haftalarına doğru yapılması bekleniyor. Kura tarihi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.
Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.
Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın kura ile belirlenecek.
Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kadro ve kontenjan dağılımı ise şöyle:
261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,
154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,
275 Elektrikçi (Genel),
3559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Güvenlik Görevlisi),
604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,
284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,
188 İnşaat Boyacısı / Boyacı,
791 Klinik Destek Elemanı,
121 Marangoz,
5080 Temizlik Hizmetleri (Temizlik Görevlisi)