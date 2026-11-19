Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadroları için tercih işlemleri 5 Kasım'da tamamlandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre başvurusu uygun bulunmayan adaylar, 20 Kasım saat 18.00'e kadar itirazlarını iletebilecek. İtirazların değerlendirilmesinin ardından 26 Kasım'da noter huzurunda kura çekimi gerçekleşmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası takvimine göre başvuru değerlendirme sonuçlarının 19 Kasım Perşembe günü ilan edilecek. Adaylar, başvurularının kabul veya ret durumlarını Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden öğrenebilecek.
Başvuru değerlendirme sonuçları, ekip.saglik.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. Adaylar, tercih işlemlerini gerçekleştirdikleri EKİP sistemine giriş yaparak ilgili kura başvurularının değerlendirme durumunu kontrol edebilirler.
Başvurusu uygun bulunmayan adaylara değerlendirme sonucuna itiraz etme hakkı tanınacak. İtirazlar, 19 Kasım Perşembe günü başlayıp 20 Kasım Cuma saat 18.00'de sona erecek ve yalnızca EKİP üzerinden alınacak.
Başvurusunun neden reddedildiğini öğrenen adayların belirtilen süre içerisinde itirazlarını elektronik ortamda tamamlaması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, yapılan incelemelerin ardından itiraz sonuçlarını 25 Kasım Çarşamba günü EKİP üzerinden açıklayacak.
2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası 26 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yerleştirme işlemleri noter huzurunda, bilgisayar ortamında kura yöntemiyle yapılacak.
Çekilişin düzenleneceği yer ve saat, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak. Başvuru değerlendirmesi ile nihai yerleştirme sonuçları farklı aşamalar olduğu için adayların iki duyuruyu birbirinden ayırması gerekiyor.
Kura sonucunda bir kadroya yerleşmeye hak kazanan adayların atama işlemleri için istenen belgeleri ilgili kurumlara ulaştırması gerekecek. Resmi takvimde evrakların son teslim tarihi 11 Aralık Cuma saat 18.00 olarak belirlendi.
Atamaya esas belgeler arasında sağlık raporu, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin beyanlar ile mal bildirim formu bulunuyor. Adayların belgeleri, yerleştikleri kurum için ilanda belirtilen adrese ve son teslim saatini geçirmeden göndermesi veya elden ulaştırması gerekiyor.