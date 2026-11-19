SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONRASI EVRAKLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Kura sonucunda bir kadroya yerleşmeye hak kazanan adayların atama işlemleri için istenen belgeleri ilgili kurumlara ulaştırması gerekecek. Resmi takvimde evrakların son teslim tarihi 11 Aralık Cuma saat 18.00 olarak belirlendi.

Atamaya esas belgeler arasında sağlık raporu, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin beyanlar ile mal bildirim formu bulunuyor. Adayların belgeleri, yerleştikleri kurum için ilanda belirtilen adrese ve son teslim saatini geçirmeden göndermesi veya elden ulaştırması gerekiyor.