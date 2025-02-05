Sağlık Bakanlığı’ndan deprem bölgesine 133,4 milyar TL’lik yatırım

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 2 yılda 110 sağlık tesisinin yapımını tamamladı. Bu kapsamda maliyeti 42,5 milyar TL'yi bulan 5 bin 588 yataklı ve 110 üniteli 26 hastane ve 84 birinci basamak sağlık tesisi hizmete alındı. Tamamlanan yatırımlara ilaveten, aynı illerde 58 milyar TL tutarlı 5 bin 750 yataklı ve 55 üniteli 25'i hastane olmak üzere 92 sağlık tesisi daha hızla inşa ediliyor. Bu yatırımlara ek olarak 32,9 milyar TL tutarlı 2 bin 470 yataklı ve 320 üniteli toplam 249 sağlık tesisi daha yatırım programına alındı. Deprem bölgesinde tamamlanan 110 sağlık tesisi, inşaatı devam eden 92 sağlık tesisi ve planlanan 249 sağlık tesisi ile toplam 133,4 milyar TL tutarlı, 13 bin 808 yataklı ve 485 üniteli 451 sağlık tesisinin vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.

TAMAMLANAN SAĞLIK YATIRIMLARI

Depremlerden etkilenen illerde tamamlanan sağlık yatırımları; Adana'da 200 yataklı 5 Ocak Devlet Hastanesi, 100 yataklı Karşıyaka Devlet Hastanesi, Adıyaman'da 300 yataklı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası, Diyarbakır'da 50 yataklı Çermik Devlet Hastanesi, 20 üniteli Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Gaziantep'te 1875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi, 75 yataklı Nurdağı Devlet Hastanesi, 75 yataklı Oğuzeli Devlet Hastanesi, Hatay'da 120 yataklı Altınözü Devlet Hastanesi, 100 yataklı Arsuz Devlet Hastanesi, 30 yataklı Belen İlçe Devlet Hastanesi, 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, 72 yataklı Erzin Devlet Hastanesi, 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 50 yataklı Hassa Devlet Hastanesi, 200 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesi Ek Hizmet Binası, 75 Payas Devlet Hastanesi, 160 yataklı Samandağ Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş'ta 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, 56 yataklı Nurhak Devlet Hastanesi, 120 yataklı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi, 25 üniteli Elbistan Şehit Mehmet Şahin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Malatya'da 10 yataklı Doğanyol İlçe Devlet Hastanesi, 20 yataklı Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ek Hizmet Binası, Osmaniye'de 50 yataklı Bahçe Devlet Hastanesi, 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi ile Ek Hizmet Binası, Şanlıurfa'da 65 ünite ve 5 yataklı Haliliye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Harran Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'ndan oluşuyor.

DEVAM EDEN SAĞLIK YATIRIMLARI

Adıyaman'da 3, Diyarbakır'da 6, Elazığ'da 2, Gaziantep'te 2, Hatay'da 3, Kahramanmaraş'ta 2, Osmaniye'de 4, Şanlıurfa'da 3 olmak üzere toplam 25 ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisinin yapımı devam ediyor. Depremden etkilenen illerde yapım aşamasında olan birinci basamak sağlık tesislerinden Adana'da 3, Adıyaman'da 7, Diyarbakır'da 8, Elazığ'da 5, Gaziantep'te 10, Hatay'da 7, Kahramanmaraş'ta 7, Kilis'te 2, Malatya'da 10, Osmaniye'de 2, Şanlıurfa'da 6 olmak üzere toplam 67 tanesinin inşaat çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Ayrıca 11 ilde yatırım maliyeti 32,9 milyar TL tutarlı 2 bin 470 yatak ve 320 üniteli 19 hastane ile 230 adet birinci basamak sağlık tesisinin ihale ve proje çalışmaları sürdürülüyor. Proje ve ihale süreçlerinin ardından bu sağlık tesislerinin de inşaatına başlanacak.