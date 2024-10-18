Sağlık Bakanlığı’ndan ’Yenidoğan Çetesi’ açıklaması: İki hastanenin faaliyetleri askıya alındı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CEZAİ İŞLEMLER YAPILDI"

"Sağlıkta İllegalite ve Kötü Uygulamalara İzin Vermeyeceğiz" Kamuoyunda "yenidoğan çetesi" adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir.