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Giriş Tarihi: 23.10.2023 15:05 Son Güncelleme: 23.10.2023 15:05

Sağlık çalışanlarından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliği

Sağlık çalışanları Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze sağlıkçı kıyafetlerinin simgelendiği ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ yaptı.

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Sağlık çalışanlarından Cumhuriyet’in 100. yılı etkinliği

Sağlık çalışanları Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle özel bir etkinliğe imza attı. Çalışanlar Kurtuluş savaşından günümüzde giyilen sağlıkçı kıyafetlerinin simgelendiği 'Cumhuriyet Yürüyüşü' yaptı. Söğütözü Metro'dan başlayıp Ulus Metrosu'na oradan da yürüyerek Birinci Meclis'e ulaştı.

100.Yıl Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erden Kılıç, "Bu sene 100. yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülkemizin doğum günü. Milletimizin varlığının miladı. Anadolu'da kurulan son Türk devleti, bir asrı geride bırakıyor, yüce milletimizin bağımsızlık sembolü, bir asra ulaşan varlığıyla Cumhuriyetimiz, yaşıyor.

Cumhuriyetimizden ilham alan 100.Yıl Hastanesi hekimleri ve çalışanları olarak, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programının hazırladığı "Kurtuluş Savaşı'ndan Günümüze" sağlıkçı kıyafetlerini giyerek, sembolik bir "Cumhuriyet Yürüyüşü" yaptık. Kendimizi, maddi ve manevi anlamlarıyla "Ulu Önder"imizin, kalbinin en derin yerinde millet sevgisi bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün ve milli mücadele kahramanlarının, milletimize hizmet eden meslektaşlarımızın manevi huzurunda hissediyoruz" dedi.

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Sağlık çalışanlarından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliği
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