Sağlık kontrolünde ortaya çıktı: İki yolcunun midesinden 60 kapsül metamfetamin çıkarıldı

SAĞLIK KONTROLÜNDEKİ DETAY ŞAŞIRTTI

Bir süre sonra durdurulan iki şüpheli, detaylı beden incelemesi için sağlık kuruluşuna sevk edildi. Sağlık merkezinde yapılan iç beden muayenesinde, şüphelilerin uyuşturucu madde taşıdıkları tespit edildi.