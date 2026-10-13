Sağlık kontrolünde ortaya çıktı: İki yolcunun midesinden 60 kapsül metamfetamin çıkarıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar bölümünde şüpheli hareketler sergileyen iki kişiyi takibe aldı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEKİ DETAY ŞAŞIRTTI
Bir süre sonra durdurulan iki şüpheli, detaylı beden incelemesi için sağlık kuruluşuna sevk edildi. Sağlık merkezinde yapılan iç beden muayenesinde, şüphelilerin uyuşturucu madde taşıdıkları tespit edildi.
MİDESİNDEN 60 KAPSÜL UYUŞTURUCU ÇIKTI
Uzman ekiplerin gözetiminde yapılan inceleme sonucunda, şüphelilerin midesinde yuttukları belirlenen 60 kapsül halinde toplam 495 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.