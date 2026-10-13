Haberler Yaşam Haberleri Sağlık kontrolünde ortaya çıktı: İki yolcunun midesinden 60 kapsül metamfetamin çıkarıldı
Giriş Tarihi: 13.10.2026 14:14

Sağlık kontrolünde ortaya çıktı: İki yolcunun midesinden 60 kapsül metamfetamin çıkarıldı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda polisin şüphe üzerine sağlık kuruluşuna sevk ettiği 2 yolcunun midesinde 60 kapsül halinde toplam 495 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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DHA Yaşam
Sağlık kontrolünde ortaya çıktı: İki yolcunun midesinden 60 kapsül metamfetamin çıkarıldı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar bölümünde şüpheli hareketler sergileyen iki kişiyi takibe aldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEKİ DETAY ŞAŞIRTTI

Bir süre sonra durdurulan iki şüpheli, detaylı beden incelemesi için sağlık kuruluşuna sevk edildi. Sağlık merkezinde yapılan iç beden muayenesinde, şüphelilerin uyuşturucu madde taşıdıkları tespit edildi.

MİDESİNDEN 60 KAPSÜL UYUŞTURUCU ÇIKTI

Uzman ekiplerin gözetiminde yapılan inceleme sonucunda, şüphelilerin midesinde yuttukları belirlenen 60 kapsül halinde toplam 495 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Sağlık kontrolünde ortaya çıktı: İki yolcunun midesinden 60 kapsül metamfetamin çıkarıldı
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