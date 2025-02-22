Sağlık turizmi forumu Bodrum’da gerçekleştirildi

Muğla Valiliği koordinasyonunda Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlendi. Foruma Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Behlül Ünver, Vali Yardımcısı Murat Sarı, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim ile çok sayıda sağlık ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Muğla sağlık turizmi potansiyeline değinen Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, "Sağlık turizmi, günümüzde sadece tedavi arayışını değil aynı zamanda sağlıklı yaşam, rehabilitasyon ve doğayla bütünleşmiş bir deneyim talebini de kapsıyor. İşte bu noktada, Muğla'nın farkı ve gücü ortaya çıkıyor. İlimizde, çağdaş tıbbi hizmetlerle geleneksel şifa kaynaklarını birleştiren bir vizyon oluşturabiliriz. Sakin yaşamı, temiz havası, doğal kaynaklarıyla, şifalı sularıyla Muğla'mız hem dinlenmek hem de şifa bulmak isteyenler için eşsiz bir destinasyondur. MÖ 700 yılında ilk tıp okulunun Datça Knidos'ta kurulmuş olması Kos-Knidos tıp ekollerinin bu topraklarda doğmuş olması ilimizin sağlık alanındaki kadim birikiminin bir göstergesidir. Bu birikimi modern sağlık yatırımlarıyla buluşturarak ilimizi hem yerli hem de uluslararası hastalara hitap eden bir destinasyon haline getirebiliriz" dedi.

Vali Dr. İdris Akbıyık, şöyle devam etti: "Muğla'mızda 1 ağız ve diş sağlığı merkezi ve 4 devlet hastanesi olmak üzere toplam 5 kamu tesisimizle 9 özel hastane, 3 tıp merkezi, 1 fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, 43 ağız ve diş sağlığı kliniği, 40 muayenehane ve 9 aracı kuruluş olmak üzere sağlık turizmi yetki belgesine sahip 110 sağlık kurum ve kuruluşumuz bulunmaktadır. İlimizde son 3 yılda 52 bin 246 sağlık turizmi, 147 bin 868 turistin sağlığı olmak üzere toplam 200 bin 114 turiste uluslararası nitelikte sağlık hizmeti verilmiştir. Ancak ilimize 3 milyon 700 bin yabancı, yaklaşık "7 milyon yerli turist geldiğini düşündüğümüzde bu rakamlar oldukça düşük kalmaktadır."

Muğla'nın sağlık turizmi potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek adına tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalıştıklarını aktaran Vali Dr. İdris Akbıyık, "Sağlık sektöründeki yenilikleri, turizmdeki deneyimimizi ve kamu-özel sektör arasındaki sinerjiyi bir araya getirerek, Muğla'yı bu alanda öncü bir marka haline getirebiliriz. Yatırımcılarımıza rehberlik etmek, altyapıyı güçlendirmek, tanıtım faaliyetlerini artırmak ve en önemlisi sürdürülebilir bir model oluşturmak için kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu çalıştay, işte bu hedefler doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır." Diye konuştu.

Sağlık turizminde rakamın artması gerektiğini söyleyen Uluslararası Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Behlül Ünver de "Türkiye'nin hem coğrafi konumu doğal zenginliği sağlık turizmi açısından kaliteli ve nitelikli hizmetler veriyor olması Türkiye'nin talep edilebilirliğini arttırıyor. Türkiye sağlık turizmi noktasında dünyada ilk 5. sırada. Dünyada 2024 yılında yaklaşık 100 milyar dolar, insanlar sağlığı için başka bir ülkeden başka bir ülkeye geçip para harcamış. Bu 2028 yılında 127 milyar dolar olacak. Türkiye'ye 62 milyon turistin geldiğini düşünürsek bunun yaklaşık 1 milyon 500'ni sağlık turizm olarak geldiğini düşünürsek bu rakamın yeterli olmadığını göreceğiz. 'Bu rakam 6 milyon, 10 milyon nasıl olabilir' derdi içerisindeyiz. Diğer taraftan 3 milyar dolar olan sağlık turizmi getirisini 2028 yılında 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.





Sağlık turizmini sadece medikal turizmi olarak görmemek gerektiğine dikkati çeken Uluslararası Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Behlül Ünver, "Bunun içerisine termal turizmi de koymak lazım ki Muğla'mızda bu tür potansiyeller de var. Sağlıklı yaşam, engelli yaşamı, sporcu sağlığı bunları da bu iş içerisine katmak lazım. Bunları da değerlendirdiğimiz zaman aslında daha gidecek çok yolumuz olduğunu söyleyebilirim. Burada en büyük motivasyon kaynağımız sağlık çalışanlarımız çünkü Türkiye'de verilen hizmetin en önemli çıktısı sağlık çalışanları ve hekimimizdir. Tesisleri ve kurumları herkes bir şekilde elde edebilir. Biz bu noktada gayet başarılıyız. Bu bir mutfak bunu dünyaya nasıl ihraç edebiliriz bunun derdindeyiz. Ne kadar kişi ve kurum taşın altına elini koyarsa o kadar iyi. Türkiye Yüzyılı'nda, Türkiye inşallah dünyanın şifa merkezi, sağlık turizminin bir numaralı ülkesi olacak" diye konuştu.

Forumun sabah oturumunda konuşmacılar sağlık turizminin mevcut durumu, bu alandaki uygulamalar ve gelişim potansiyeli üzerine bilgi verdi.

Öğleden sonra panel oturumlarında ise sağlık turizmi sektöründeki yenilikçi yaklaşımlar, stratejik adımlar ve entegre hizmet modelleri ele alındı. Panelistler tarafından konuların değerlendirilmesinin ardından çevrimiçi anketler düzenlenerek tüm forum katılımcılarının fikirleri derlendi.

Forum, soru-cevap bölümü ve kapanış konuşmaları ile sona erdi. Sektör paydaşlarını bir araya getirerek Muğla'nın sağlık turizmi potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi adına önem taşıyan organizasyonun sektörün geleceğine ışık tutması hedefleniyor.