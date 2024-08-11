Sağlıkçılar Gazze’de ‘yaşam’ için yürüyor

Erzurum'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı sağlık çalışanlarının 39 haftadır aralıksız düzenlediği sessiz yürüyüş, bu hafta da sürdü. Tarihi Erzurum kalesi etkinlik alanında düzenlenen yürüyüşte katılımcılar ellerindeki pankartlarla kale etrafında yürüdükten sonra etkinlik alanında basın açıklaması yaptı. Protestoya parkta bulunan vatandaşlar da destek verdi. Sağlıkçılar adına basın açıklamasını Aile Hekimi Dr. Bünyamin Yeşilyurt yaptı. Yeşilyurt, Filistin'de yaşamını yitirenler için rahmet dileyerek, "Filistin direnişinin öncülerinden İsmail Heniyye'nin dünya genelinde yaptığı protesto çağrısına yanıt veren milyonlarca insan gibi, biz de burada meydanlardayız," dedi.Gazze'de süregelen katliamlara dikkat çeken Yeşilyurt, şu ifadeleri kullandı: "Gazze halkı, sistematik bir şekilde sürdürülen katliamlar ve etnik temizlik politikalarına maruz kalıyor. 360 kilometrekarelik bu dar alanda tonlarca bombanın altında ezilmesine rağmen, Gazze halkı açlık, kıtlık, salgın hastalıklar, yardımsız bırakılma ve her türlü şiddet ile işkencelere rağmen davasından ödün vermeden onurlu direnişini sürdürüyor." Açıklamanın ardından grup, sessizce dağıldı.