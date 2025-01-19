Sağlıklı doğan bebeğin cenazesi teslim edildi

Zeytinburnu'nda özel hastanede sağlıklı doğan bebeklerinin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia eden aile, hastane hakkında şikayetçi oldu. Veliefendi Mahallesi'nde oturan Feride (41) ve Alaaddin Taşdemir (44) çifti 4'üncü çocuklarını kucaklarına almayı bekliyordu. Doğum zamanı gelen anne Taşdemir 16 Ocak'ta özel hastaneye kaldırıldı.

Ardından anne burada sezaryen ile doğum yaptı. İddiaya göre ismini Hamza koydukları bebeğin sağlığının yerinde olduğu öğrenildi. Ardından kendine gelen anne, bebeğini 2 gün boyunca emzirdi. 17 Ocak günü ise hastane görevlileri herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek taburcu işlemlerini başlattı. Ardından son defa kontrol edilmek istenen Hamza bebeğin ailesinden alınarak başka odaya götürüldüğü ve 4 saat bekletildiği iddia edildi.

SEVK SÜRECİNDE ÖLDÜ

Hasta yönetimi aile başka bir özel hastaneye sevk etmek istediklerini söyledi. Ancak bu sırada aileye bebeğin öldüğü haberi verildi. Bu haberle şok olan aile, Yeni Doğan Çetesi'nin yaptıkları gibi olayı şaibeli bularak, karakola gidip hastane hakkında şikayetçi oldu. Acılı baba Alaaddin Taşdemir hastane koşullarının kötü olduğunu ve olayda ihmal bulunduğunu belirterek, "Çocuk sapasağlam dünyaya geldi, hiç bir rahatsızlığı yoktu. Annesi çocuğu emziriyordu, sıkıntı yoktu. Ayın 17'sinde taburcu edeceğiz dendi bize. Hanım çıkmadan önce son defa muayene etmelerini istemiş. Sonra bebeği alıp başka odaya götürdüler. Geri de vermediler. Orada 3-4 saat kaldı. Orada ne oldu bilmiyorum. Sonra çocuğunuzu Avrasya Hastanesi'ne hastaneye sevk edeceğiz dendi. Çocuğun normalde hiç bir şeyi yokken diğer hastaneye sevk edilirken işi bitmişti. Bize ölüm nedeniyle ilgili bir şey söylenmedi. Sonra karakola gidip şikayette bulunduk. Devletimizden bu konuya el atmasını bekliyoruz" dedi. Öte yandan Hamza bebek, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından bebek ailesi tarafından teslim alındı.