Sağlıklı yaşamın anahtarı, kişiye özel beslenme menüsü

SABAH, sağlıklı yaşamın kalori hesabı yapmadan, lezzetli gıdalar ve düzenli bir yaşamla mümkün olduğunu görmek için Çanakkale Gökçeada'da kurulan Türkiye'nin ilk ve tek fonksiyonel yaşam merkezini ziyaret etti. Türkiye'de pek bilinmeyen fonksiyonel beslenme aracılığıyla huzursuz bağırsak sendromu, romatoid artrit, tansiyon, kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve insülin direnci gibi birçok hastalığı engellemek ya da bu hastalıklarla yaşamayı öğrenmek isteyenler bu merkeze başvuruyor. Merkezde görev yapan gıda mühendisi ve Uzman Diyetisyen Başak Satar, "Biz, 'Hastalıklar bağırsakta başlar' düşüncesiyle yola çıktık. Glüten ve kazeinden (süt proteini) arındırılmış fonksiyonel beslenmeyi kişilerin gündelik yaşamına ilave ettik. Merkezimize gelmeden önce bazı tahliller istiyoruz. Kişiye özel menü oluşturup konaklama süresince öğünleri planlıyoruz" dedi.FONKSIYONEL beslenme, kişinin bağırsak florasını düzenlemeyi ve vücutta ikinci beyin olarak adlandırılan bağırsakları iyileştirmeyiamaçlar. Glisemik indeksi düşük karbonhidratlar, glütensiz ve doğal ürünler menüde kullanılır. Süt ürünlerinden ve paket gıdalardan uzak durulur. Fonksiyonel beslenme, fonksiyonel yaşam kapsamı altında egzersizle birlikte değerlendirilir.