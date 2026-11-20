Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde olası afetlere ve iklim krizlerine dayanıklı 600 yataklı hastane inşa ediliyor.

DÜ Rektörlüğü koordinesinde üniversite yerleşkesinde yaklaşık 105 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve bölgenin sağlık altyapısının önemli ölçüde güçlendirilmesinin hedeflendiği 600 yataklı hastanenin yapımı sürüyor.

Hastanenin yapımında, DÜ Rektör Yardımcısı, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve proje ekibi üyesi Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem tarafından hazırlanan "Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri Projesi" uygulanıyor.

Proje ile sağlık sistemlerinin krizlerden zarar gören bir yapı olmaktan çıkarılıp depreme dayanıklı, iklim şoklarına hazır, düşük karbonlu ve öngörülü bir mekanizmaya dönüştürülmesi hedefleniyor.

Hastanede uygulanan projeyle sismik izolatörler, elektrikli araç şarj istasyonları ve güneş enerjisi sistemleri kullanılarak sağlık altyapısının afetlere ve iklim krizlerine karşı dirençli hale getirilmesi amaçlanıyor.

ÖRNEK BİR HASTANE

Hastanenin yapımında uygulanan proje, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve öğrencilerin çalışmalarını sergilediği Yeşil Bölge'de kurulan stantlarda tanıtıldı.