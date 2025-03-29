Sağlıkta yeni dönem: 9 meslek grubuna 420 bin istihdam!

Sağlık hizmetlerinde yeni bir döneme giriliyor. "Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik", 29 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, sağlık hizmetlerinin yalnızca hastanelerle sınırlı kalmadan daha geniş bir alana yayılmasını amaçlıyor.

SAĞLIKÇILARA KENDİ İŞİNİ KURMA FIRSATI

Yeni yönetmelik kapsamında dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire, klinik psikolog, odyolog ve podologlar, Sağlık Bakanlığı'ndan alacakları ruhsat ile serbest çalışabilecek. Bu kapsamda, belirlenen sağlık meslek mensupları, "Sağlık Meslek Hizmet Birimi" adı altında kendi sağlık merkezlerini açabilecek.

Hâlihazırda ebe, hemşire ve bazı sağlık memurları, yalnızca Sağlık Kabinleri Hakkında Genelge kapsamında serbest çalışabiliyordu. Yeni düzenleme ile bu hak genişletildi ve daha fazla meslek grubu kapsama alındı.

420 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN YENİ İSTİHDAM

Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemesi, sadece sağlık meslek mensuplarına değil, sağlık sektöründe destek hizmetlerinde çalışanlara da istihdam kapısı açacak. Yönetmelikle birlikte yaklaşık 420 bin sağlık çalışanı için yeni iş fırsatları doğarken, sekreter, temizlik görevlisi ve yardımcı sağlık personeli gibi pozisyonlar için de istihdam yaratılacak.

Yönetmelik kapsamında en fazla üç sağlık meslek mensubu bir araya gelerek ortak bir Sağlık Meslek Hizmet Birimi kurabilecek. Bu birimlerde fizyoterapistlerin yanında fizyoterapi teknikerleri, klinik psikologların yanında psikologlar, odyologların yanında odyometri teknikerleri ve ergoterapistlerin yanında ergoterapi teknikerleri çalışabilecek.

HASTANE YOĞUNLUĞU AZALACAK

Yeni düzenlemeyle sağlık hizmetlerinin sadece devlet hastaneleri veya özel hastaneler aracılığıyla değil, daha küçük çaplı sağlık birimleri üzerinden de verilmesi sağlanacak. Böylece hastanelerdeki hasta bekleme sürelerinin kısalması ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.

YETKİ DIŞI UYGULAMAYA İZİN YOK

Sağlık meslek hizmet birimlerinde yalnızca meslek yetkisi kapsamındaki hizmetler sunulabilecek. Tanı koyma yetkisi hekimlerde olmaya devam edecek. Bu nedenle, yeni açılacak sağlık birimlerinde yalnızca doktorun tanı koyduğu hastalara tedavi planı doğrultusunda hizmet verilebilecek.

Ayrıca, bu merkezlerde ilaç, tıbbi malzeme, kozmetik ürün veya gıda takviyesi satışı yasak olacak.

DENETİM MEKANİZMASI DEVREDE OLACAK

Sağlık Bakanlığı, açılacak sağlık meslek hizmet birimlerini sıkı bir denetime tabi tutacak. Her sağlık birimi ruhsatlandırılacak ve düzenli olarak denetlenecek. Hastalar, sağlık hizmetleri ile ilgili taleplerini, şikâyetlerini ve önerilerini SABİM ALO 184 hattı üzerinden iletebilecek.

Ayrıca, her bir sağlık meslek hizmet biriminde T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı karekod uygulaması zorunlu olacak. Bakanlık, üniversitelerden uzmanların da yer aldığı denetim komisyonları kurarak, sağlık hizmetlerinin mevzuata uygunluğunu düzenli olarak kontrol edecek.

Sağlık meslek mensuplarına serbest çalışma imkânı tanıyan bu yeni düzenlemenin, hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar için önemli bir adım olması bekleniyor.