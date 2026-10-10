Sahabelerin şehit düştüğü kapı: Eğrikapı

Tarih boyunca defalarca kuşatılan İstanbul'un surlarının Haliç'e kadar uzanan bölümü, özellikle Geç Bizans döneminde savunma açısından daha zayıf noktalardan biri olarak öne çıktı. Eğrikapı'nın tarihindeki en dikkati çekici dönemlerden biri ise Emeviler dönemindeki ilk Arap kuşatmaları oldu. Buna 90 yaşındaki Ebu Eyyub el-Ensari'nin (Eyüp Sultan) yanı sıra İstanbul'un fethine ilişkin hadisişerifte müjdelenen askerler arasında yer almak isteyen çok sayıda kişi de katıldı.

Kuşatmada şehit olan Eyüp Sultan'ın cenazesinin surlara en yakın noktaya kadar taşındığı ve burada bırakıldığı ifade edildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü geniş coğrafyaya inşa ettiği eserlerle damga vuran Mimar Sinan'ın son eseri olduğu söylenen Kazasker İvaz Efendi Camisi de bu bölgede bulunuyor. Sanat tarihçisi Elif Rana Kabalıoğlu, İstanbul surlarının Haliç'e en yakın bölümünde bulunan Eğrikapı'nın Doğu Roma dönemindeki adının "Porta Kaligaria" olduğunu söyledi.



Elif Rana Kabalıoğlu

Eğrikapı'nın tarihindeki en önemli olaylardan birinin ilk Arap kuşatması sırasında yaşandığına dikkati çeken Kabalıoğlu, Ebu Eyyub el- Ensari'nin de buna katıldığını vurguladı. Bölgedeki mezarlıkların da bu tarihsel sürecin izlerini taşıdığına işaret edene Kabaoğlu, "Kapının hemen çevresinde sağımıza ve solumuza baktığımızda döneme ait çok fazla şehit kabirleri olduğunu görmekteyiz. Nitekim kapının hemen sağ tarafında Hazreti Halit bin Zeyd (Eyüp Sultan), Hazreti Şube, Ebu Şeybe el-Hudri ve Ebu Sadık Hazretleri'nin bulunduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör