Kahvaltıda çırpılmış yumurtayı yumuşatmak için kullanılan yoğurt veya süt gibi sırlar iyi bilinse de, konu mükemmel bir sahanda yumurta yapmaya geldiğinde kurallar tamamen değişiyor. Kenarları çıtır çıtır, sarısı ise tam kıvamında göz yumurta elde etmek isteyenler için mutfaktaki o ezber bozan yöntem yeniden yazılıyor.
Bugüne kadar sahanda yumurtayı tereyağı veya zeytinyağı ile pişirmeye alışmış olabilirsiniz, ancak son dönemde mutfak profesyonellerinin sıklıkla önerdiği yeni bir yöntem var: Susam yağı kullanmak.
Susam yağı, yumurtanın kenarlarının kusursuz bir şekilde kızarıp çıtırlaşmasını sağlarken, aynı zamanda yemeği doğal bir şekilde çeşnilendiriyor. Yumurtaya sıcak, fındıksı bir aroma, karakteristik bir baharat tadı ve hafif meyvemsi bir dokunuş katarak sıradan bir kahvaltılığı adeta gurme bir tabağa dönüştürüyor.
Uzmanlar her susam yağının aynı etkiyi yaratmadığı konusunda uyarıyor. Kusursuz bir lezzet için tercih etmeniz gereken tür, rengi nispeten koyu olan kavrulmuş susam yağıdır. Susam tohumları preslenmeden önce ne kadar çok kavrulursa, yağın rengi o kadar koyulaşır ve aroması o kadar yoğunlaşır.
Açık renkli, kavrulmamış susam yağı daha hafif bir tada sahipken; kavrulmuş susam yağı, yumurtanın sade tadıyla mükemmel bir denge kuran yoğun bir lezzet profili sunar. Aroması oldukça güçlü olduğu için az bir miktar kullanmak bile yeterlidir.
Kavrulmuş susam yağı bir kızartma yağından ziyade bir "çeşni yağı" olduğu için pişirme ısısına dikkat etmek gerekiyor. Çok yüksek ateşe maruz kalırsa ince kavurma aromaları kaybolabilir veya yağ acılaşabilir. Bu nedenle yumurtayı orta ateşte pişirmek en doğrusudur.
Risksiz bir alternatif arayanlar ise yumurtayı ısıya daha dayanıklı normal bir yağda (örneğin zeytinyağı) pişirip, servis etmeden hemen önce üzerine birkaç damla kavrulmuş susam yağı damlatarak da aynı efsanevi lezzeti yakalayabilir.
Susam yağının o fındıksı aroması; taze soğan, acı biber, karabiber, kavrulmuş susam tohumları veya bir tutam soya sosu ile mükemmel bir uyum yakalıyor. Ancak soya sosu gibi eklemeler yapacaksanız yumurtanın kendi lezzetini gölgelememek ve tuzu dengelemek adına ekstra tuz kullanımında cimri davranmanız tavsiye ediliyor.