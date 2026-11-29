DOĞRU SUSAM YAĞINI SEÇMEK ÇOK ÖNEMLİ

Uzmanlar her susam yağının aynı etkiyi yaratmadığı konusunda uyarıyor. Kusursuz bir lezzet için tercih etmeniz gereken tür, rengi nispeten koyu olan kavrulmuş susam yağıdır. Susam tohumları preslenmeden önce ne kadar çok kavrulursa, yağın rengi o kadar koyulaşır ve aroması o kadar yoğunlaşır.