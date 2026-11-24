Braintree'den Londra'ya uzanan bu yolculuğun Zeus'un bugüne kadar kat ettiği en uzak mesafe olduğunu vurgulayan sahibi, fırsat bulması halinde kedinin çok daha uzaklara gidebileceğini söyleyerek onu sağ salim geri getiren duyarlı istasyon personeline teşekkür etti.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör