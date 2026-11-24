Yaklaşık 60 kilometrelik seyahatin ardından başkentin en işlek noktalarından Liverpool Street istasyonuna varan kedi, istasyon personeli tarafından fark edilerek yakalandı.
Burada misafir edilen Zeus, daha sonra görevlilerin eşliğinde memleketi Braintree'ye geri götürüldü.
DAHA ÖNCE DE HAVALİMANINA GİTMİŞTİ
Kedinin sahibi Lily Burroughs, Zeus'un Londra yolculuğunu öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşamadığını belirterek duygularını "Sadece 'amanın yine yaptı' diye düşündüm" sözleriyle anlattı.
Daha önce de Londra Stansted Havalimanı'na kadar gittiği ortaya çıkan ve eskiden mahalledeki markette vakit geçirmesiyle tanınan Zeus'un üzerinde iki adet takip cihazı bulunduğu öğrenildi.
Geçmişte Zeus'u evde tutmayı denediğini ancak kedinin kapalı kalmaktan hoşlanmadığı için kendine zarar verdiğini ve sürekli dışarı kaçmanın yollarını aradığını ifade eden Burroughs, kedisinin son derece sosyal olduğunu ve insanları izlemekten büyük keyif aldığını dile getirdi.
Braintree'den Londra'ya uzanan bu yolculuğun Zeus'un bugüne kadar kat ettiği en uzak mesafe olduğunu vurgulayan sahibi, fırsat bulması halinde kedinin çok daha uzaklara gidebileceğini söyleyerek onu sağ salim geri getiren duyarlı istasyon personeline teşekkür etti.