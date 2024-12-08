Şahin Talus’tan Esed rejimi yorumu: "Cumhurbaşkanımız 12 yıl önce bugünü tarif etmişti"

Başkan Şahin Talus açıklamasında, "On binlerce Müslüman'ın kanına giren, Aylan bebekleri ölüme mahkûm eden Esed kaçtı, 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Türkiye, hiçbir zaman Suriye'nin toprak bütünlüğüne göz dikmedi ve terör örgütlerinin bu boşluğu fırsata çevirmesine izin vermedi. Tüm dünya krizlerle boğuşurken, bölgemiz ateş çemberindeyken Türkiye güçlü iradesiyle dimdik ayakta durmuştur," ifadelerini kullandı.

"12 YIL ÖNCE BUGÜNÜ TARİF ETTİ"

Talus ayrıca, "Yirmi dört saat sonrası bile öngörülemeyen bir tabloda, Esed ile görüşme çağrısı yapanların basiretsizliğine karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl önce bugünü tarif etmişti. Türkiye, güçlü liderliği ve kararlı duruşuyla bölgede önemli bir denge unsuru olmaya devam edecektir," dedi. son olarak, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Türkiye'nin iç ve dış krizler karşısında "Güçlü İrade, Güçlü Lider, Güçlü Türkiye" vizyonuyla hareket ettiğini vurguladı.