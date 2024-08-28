"Şahinkaya projesi cazibe merkezi olacak"

Trabzon'un doğal güzelliklerini ve spor potansiyelini turizme kazandırma konusunda kararlı adımlar atan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, dün çeşitli incelemeler üzerine Trabzon'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Düzköy ilçesinde gerçekleştirdiği sunumda, yeni ve iddialı bir turizm destinasyonunun projesini paylaştı. Başkan Genç, Düzköy ilçesi sınırlarında yer alan Şahinkaya'nın dağ sporları ve kaya tırmanışı açısından Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olacağını, Şahinkaya projesinin dağ sporları ve kaya tırmanışı merkezi olarak turizme kazandırılacağını ve doğa sporları tutkunları için yeni bir cazibe merkezi oluşturacağını söyledi.

TURİZMDE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK

Başkan Genç, "Şahinkaya kayak alanının, dağ sporlarına yönelik yüksek potansiyelini ortaya çıkararak, şehrimize yeni turizm destinasyonları kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu proje, turizmde ürün çeşitliliğini artırarak, Trabzon'un turizm değer zincirini bütüncül bir yaklaşımla güçlendirecektir. Şahinkaya'nın, kaya tırmanışı için uygun kaliteli kireç taşı yapısı, kamp alanları, dağ bisikleti parkurları ve macera parkurları gibi pek çok cazip unsuru barındırmasıyla, bölgeyi benzersiz bir turizm merkezi haline getirme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

BAKANLIK DESTEĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Başkan Genç'in sunduğu kapsamlı projede, tırmanış rotalarından gözlem kulelerine, macera parkurlarından kamp alanlarına kadar birçok yenilikçi bileşen yer alıyor. Bu proje, hem amatör hem de profesyonel sporcuların yanı sıra doğa tutkunlarına eşsiz deneyimler sunmayı hedefliyor. Projenin, bakanlık desteğiyle etaplar halinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

ÇALIŞMALARA HIZLA BAŞLANACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, Trabzon'un turizm potansiyelini daha da ileriye taşıyacak bu projenin önemine vurgu yaparak, "Projeyi gündemimize aldık, çalışmalara hızla başlayacağız" dedi. Ersoy, bu tür projelerin Türkiye'nin turizm yelpazesini genişletmede kilit rol oynayacağını ifade etti.