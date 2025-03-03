Sahte alkol soruşturması titizlikle devam ediyor: Tutuklu sayısı 52’ye yükseldi

Sahte Alkol faciasında ölüm sayısı artıyor. İstanbul ve Ankara'da sahte alkol kullanımı nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti. İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan sahte alkol soruşturması kapsamında İstanbul'da 24 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ankara ise 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma dosyasında 39 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi. Böylelikle İstanbul ve Ankara'da toplamda 52 şüpheli tutuklandı. 49 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaların çok yönlü devam edeceğini aktardı.