Sahte araç kiralama çetesi ‘Maske Operasyonu’ ile çökertildi: 253 milyon lira dolandırlar

Diyarbakır Cumhuriyet Basavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler piyasanın altında araç kiralama hizmeti verdiklerini söyleyen çete ile ilgili çalışmalar başlattı. Çete sahte internet siteleri üzerinden vatandaşa güven sağlarken, araç kiraladığını zanneden vatandaşlar, paraları dolandırıcıların hesaplarına gönderdiklerinin farkında değillerdir olmadıkları tespit edildi. Hesaplarına yatan parayı çekmek için banka ATM'lerini mesken edinen çetenin üyeleri, teknik ve fiziki takiple tespit edildi. Dolandırdıkları paraları ATM'den çekerken kendi aralarında anlaşamayan ve parayı bölüşemeyen çete üyelerinin tartışmaları, ATM kamerasına da yansıdı.

253 MİLYON TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM

Çete üyelerinin hesaplarını inceleyen polis, müşterilerinden 'Kasko Poliçesi' 'Sigorta Poliçesi' ve 'Depozitolu Bedeli' adı altında 253 milyon liralık şüpheli işlem yaptıkları tespit edildi. Operasyonun düğmesine basan polis, çok sayıda eve baskın yaptı Diyarbakır merkezli Mersin, Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı operasyon yapan ekipler 200'e yakın olayı aydınlattı. Çetenin yaklaşık değeri 50 milyon lira olan mal varlıklarına el konuldu.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin operasyonuyla yakalanan çete üyeleri polisteki ifade işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Çete üyesi 15 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.