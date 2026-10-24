Sahte araç kiralama çetesine ’Patinaj’ operasyonu! Ucuz araç kiralama vaadiyle tuzağa düşürdüler: 12 tutuklama

226 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ, 51 BANKA HESABINA EL KONULDU

Operasyonun mali boyutunu da mercek altına alan ekipler, şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 226 milyon 104 bin 370 TL olduğunu ortaya çıkardı. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 51 banka hesabına el konuldu.