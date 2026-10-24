Sahte araç kiralama çetesine ’Patinaj’ operasyonu! Ucuz araç kiralama vaadiyle tuzağa düşürdüler: 12 tutuklama

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli çalışmada, şüphelilerin gerçeğini aratmayan sahte araç kiralama siteleri kurdukları belirlendi. Arama motorlarında piyasa fiyatlarının altında araç kiralama ilanları yayımlayan şüphelilerin, uygun fiyatlardan yararlanmak isteyen vatandaşları sahte sitelere yönlendirerek yüksek miktarlarda haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
SON SÜRAT GİDEN ÇETE PATİNAJ YAPTI
İnternet ortamında oluşturdukları sahte siteler ve cazip fiyatların ardına gizlenerek izlerini kaybettirebileceklerini düşünen şüphelilerin planları, Diyarbakır polisinin titiz takibiyle bozuldu. Vatandaşları sahte ilanlarla tuzağa düşüren şüpheliler, "Patinaj Operasyonu" ile yolun sonuna geldi.
DİYARBAKIR MERKEZLİ 10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
20 Ekim 2026 tarihinde düğmeye basan Diyarbakır polisi, Diyarbakır merkezli toplam 10 ilde (İstanbul, Antalya, Aydın, Mersin, Hatay, Gaziantep, Elazığ, Bingöl, Batman) eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Önceden belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonla şüphelilere yönelik adli süreç başlatıldı.
226 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ, 51 BANKA HESABINA EL KONULDU
Operasyonun mali boyutunu da mercek altına alan ekipler, şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 226 milyon 104 bin 370 TL olduğunu ortaya çıkardı. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 51 banka hesabına el konuldu.