Sahte avukatlık yapan kadın yakalandı

Adana Adliye Sarayı'nda avukat cübbesiyle mahkeme salonlarının önlerinde ve baro lokalinde gezerek kendisini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan B.S., polis tarafından yakalandı. Evinde sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli kadın 'nitelikli dolandırıcılık', 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi', 'özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarında sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADLİYE KORİDORLARINDA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte avukatlık yaptığı belirlenen B.S hakkında soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli kadını takibe aldı. Polis, B.S.'nin avukatlık cübbesiyle adliye içinde gezerek kendisini avukat olarak tanıtıp mahkeme salonları önünde ve adliyenin baro lokalin de çekildiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

AVUKAT KİMLİĞİ VE CÜBBESİYLE YAKALANDI

Polis, sahte avukat B.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli kadının evinde yapılan aramada sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan bir çok adli evrak ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan B.S., 'nitelikli dolandırıcılık', 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi', 'özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarında adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 'sahte avukat' tutuklanarak cezaevine gönderildi.