Sahte belgelerle yabancıların sınır dışı edilmesine engel olan çete çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ülkemizde yaşam hakkı olmayan yabancı uyruklu şahıslara sahte belgeler düzenleyerek sınırdışı edilmelerime engel olan şüpheliler tespit edildi.

25 FARKLI EYLEME TESPİT EDİLDİ

Çetenin doktor raporları ve noterlikte düzenlenen sahte kira sözleşme yoluyla yabancı uyruklu şahısların ülkede kalmasını sağladıkları ortaya çıktı.

Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik ve Göçmen Kaçakçılığı suçlarından yürütülmekte olan projeli soruşturma dosyasında çetenin 25 farklı eylemde bulunduğu tespit edildi.

24 GÖZALTI

Yakayı ele veren çeteye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.