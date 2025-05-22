Sahte belgeyle yakıt vurgunu: 6 kamu görevlisine suç üstü

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılından bu yana yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucu büyük bir kaçakçılık ağını ortaya çıkardı. Ankara merkezli olmak üzere Kocaeli, Antalya, Bursa, Trabzon, Mersin, Çanakkale, İstanbul, Kırıkkale, Batman, Gaziantep, Sakarya ve Eskişehir'de bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, sahte belgelerle kamu kurumlarına kaçak akaryakıt sağlandığı, üç farklı kurumun kalorifer yakıtı ihalelerine fesat karıştırıldığı ve kamu görevlilerine rüşvet verildiği belirlendi.

KAMUYA VERİLMESİ PLANLANAN 43 TONLUK KAÇAK YAKIT YAKALANDI

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, kamu kurumlarına teslim edilmek üzere hazırlanan 43 ton 80 kilogram karışımlı akaryakıt ile kamu kurumlarından çalınan 6 ton 780 kilogram kalorifer yakıtına el konuldu.

SAKARYA'DA DEV YAKALAMA: 329 BİN LİTRE

Kaçakçılık birimlerince başlatılan eş zamanlı operasyonlarda Sakarya'daki bir adreste ağır sanayide, tonajlı araçlarda ve kamu kurumlarında kullanılan 329 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 6'SI KAMU GÖREVLİSİ

Kamu kurumlarını milyonlarca liralık zarara uğratan suç ağına yönelik yürütülen çalışmalarda, aralarında 6 kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Akaryakıt Kaçakçılığı, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Mühür Bozma, Rüşvet ve İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından adli işlemler başlatıldı. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.