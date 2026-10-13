Sahte botoks iğnesi hayatlarını kararttı

Antalya
'da daha genç görünmek umuduyla güzellik merkezlerinin yolunu tutan 16 kişi, sahte ve ehliyetsiz botoks uygulamaları yüzünden ölümün eşiğinden döndü. Botoks zehirlenmesi (botulizm) şikâyetiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve yapılan işlemler sonrasında kas güçsüzlüğü, konuşma ve yutma zorluğu çeken hastaların bir kısmı solunum cihazına bağlanırken 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Klinikte mağdur olan hastalardan F.F., işlemin doktor yerine doktorun sekreteri tarafından uygulandığını iddia etti. F.F., işlemden günler sonra göz kapağının düştüğünü ve yutkunma güçlüğü çektiğini belirtti. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan, merdivenaltı merkezlerde kullanılan menşei belirsiz veya yüksek dozlu sahte ürünlerin ağır felç tablolarına yol açtığını vurguladı.
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Mete Efendioğlu - Editör