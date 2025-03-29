Sahte define haritasıyla vurgun yaptılar: Alçı heykelleri tarih eser diye pazarladılar!

Tunceli'de gezen şüpheliler, kendileri tarafından eski kâğıt sayfalarına çizilen haritaları köydeki bazı kişilere göstererek, bölgede çok sayıda altın ve tarihi eser olduğunu söyledi. Şüpheliler, daha sonra haritalardaki bazı bölgeleri bu kişilere kazdırdı. Kazılarda küp içerisinde heykeller çıktı.