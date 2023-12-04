Sahte dişçi dişsiz bıraktı

Bartın Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Tayfun Güney (40), eşine az rastlanır bir dolandırıcılık sonrası hem parasını hem de dişlerini kaybetti. Kendisini diş doktoru olarak tanıtan Merve Urgancı'ya implant yaptıracağını söyledi. Urgancı ise "Devlet hastanesinde Türk malı takarlar. Ben sana Alman malı takayım" dedi. Teklifi kabul eden ve 12 implant için 80 bin liraya anlaşan Güney, 59 bin lirasını ödedi. Ankara'da 23 Eylül'de dişleri çekilerek aynı anda da 12 implant takıldı. Ancak takılan implantlar, 1 ay sonra dökülmeye başladı. Bartın'da 2 ayrı doktora giden Güney, tedavinin yanlış yapıldığını öğrendi. Güney, "Ankara'da Merve'nin konum attığı yere gittim. 4 kişiydiler. Dişlerimin hepsini çekip implantları taktılar. Bir ay geçmeden döküldü. Yaklaşık 100 bin lira masrafım oldu. Hem sağlığımdan hem paramdan oldum. İmplantlarımı takan kişi hekim değilmiş. İmplantların da çalıntı olduğunu öğrendim. Davacıyım" dedi.