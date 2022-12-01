Haberler Yaşam Haberleri Sahte doktor ambulansta yakalandı
Giriş Tarihi: 1.12.2022 14:01

Sahte doktor ambulansta yakalandı

Van'dan İstanbul'a hasta nakleden özel bir firmaya ait ambulans Erzincan'da yol uygulamasında polis tarafından durduruldu. Ambulansta beyaz önlüklü ve kendini çocuk doktoru olarak tanıtan Osman Ç.'nin (33), tıbbi sekreterlik mezunu olduğu belirlenirken; dolandırıcılık, kamu görevini usulsüz üstlenmek suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

DHA
Sahte doktor ambulansta yakalandı

Olay, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Akyazı Uygulama Noktası'nda yaptıkları aramada ortaya çıktı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören bir hasta, yakınları tarafından İstanbul'a götürülmek istendi. İstanbul'da hizmet veren özel bir firmaya ait ambulansla hasta Van'dan yola çıkarıldı. Erzincan Akyazı Uygulama Noktası'nda ambulansı durduran polis, beyaz önlüklü olduğu görülen ve kendisini çocuk doktoru olarak tanıtan görevliden 'doktor' kimliğini göstermesini istedi. İsmi Osman Ç. olan ve Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen kişinin doktor kimliği olmadığını ancak kaşesi bulunduğunu söylediği öğrenildi. Polis, Osman Ç.'yi şüpheli hareketleri üzerine ambulanstan indirerek Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

ŞEHİR HASTANESİ KAŞESİ BULUNDU
Yapılan soruşturmada tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Ç.'nin ambulans şoförlerine kendini doktor olarak tanıttığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Ç., polis tarafından adliyeye çıkarıldı. Osman Ç.'nin dolandırıcılık, kamu görevini usulsüz üstlenmek suçlarından kaydı olduğu olduğu öğrenilirken,
üzerinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Osman Ç. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Diploma Tescil No:153912 ibareli kaşe bulunduğu belirtildi.
Ambulanstaki hasta ise Erzincan'da yapılan muayenin ardından İstanbul'a gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET VE EYT SON DAKİKA: Ankara'da ÜÇLÜ zirve! Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile görüştü
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Kapsam genişledi! Bakan Bilgin'den sözleşmeli personele kadro için yeni müjde geldi
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İlk toplantı bugün gerçekleşiyor! Saati belli oldu
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
SON DAKİKA | Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit düştü
Ankara'ya yeni metro hattında sona doğru! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 4 katına çıktı
Son dakika: ATM'lerdeki kameralara yakalandılar! 742 FETÖ’cü deşifre oldu
Ekrem İmamoğlu’na depremzededen tepki: Elleme beni, deprem bitti
CHP'li Engin Altay 'Kulağı çekilmeli' demişti! Meral Akşener'den Yavuz Ağıralioğlu'na gözdağı: Yufka yüreklilerin partide yeri yok
Sağlık Bakanlığı personel alımı TERCİH BAŞVURUSU ÖSYM | Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurusu ile branş ve kadro dağılımı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte doktor ambulansta yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA